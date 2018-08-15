Рубль не смог продолжить укрепление открытии торгов

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в среду прибавил 8 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:01 мск 66,42 рубля, курс евро увеличился на 1 копейку, до 75,3 рубля, следует из данных на сайте биржи.

У российской валюты нет сил для дальнейшего укрепления, считает аналитик «Альпари» Владислав Антонов . По его словам, во вторник рhhубль частично отыграл потери у иностранных валют, но по-прежнему остается под давлением.

Интерес к риску оживился благодаря ослаблению обеспокоенности турецким кризисом и его возможными последствиями, напоминает эксперт.

«Сегодня по прогнозу цель для доллара США находится на отметке 67,4 рубля. Курс лиры сегодня утром снизился на 2,20%. А в рамках коррекции может снизиться на 6,5%. Следовательно, котировки рубля тоже могут измениться так, что в результате курс доллара США вернется обратно к 67,8 рубля», — прогнозирует аналитик

Против евро рубль будет чувствовать себя увереннее, полагает Антонов, поскольку евро продают на рынке Forex. В течение дня ожидается восстановление цены до 76,2 рубля за единицу европейской валюты.