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Бумаги банка «Возрождение» растут на 5-7%
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Бумаги банка «Возрождение» растут на 5-7%, отыгрывая новости о сделке с ВТБ 

Прайм 59 минут назад
Фото: ТАСС
Привилегированные и обыкновенные акции банка "Возрождение" утром в среду растут на 5-7%, продолжая отыгрывать новости вторника о планах ВТБ приобрести не менее 75% акций банка, следует из данных Московской биржи.
К 10.20 мск префы банка "Возрождение" росли на 5,22% — до 242 рублей, обыкновенные акции — на 7,37% — до 466 рублей. Ранее привилегированные акции подскакивали на 16,3% — до 267,5 рублей, обыкновенные — на 9,5%, до 475 рублей, обновив максимумы с 9 июля и 10 апреля соответственно. Акции ВТБ растут на 0,32%. При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,25%.
Во вторник ВТБ сообщил, что договорился с фондом Bonum Capital о приобретении банка "Возрождение". Госбанк намерен приобрести не менее 75% акций "Возрождения". Сделку планируется закрыть в сентябре. Председателем правления "Возрождения" назначен Геннадий Солдатенков.
ВТБ также сообщал, что планирует завершить интеграцию банка "Возрождение" в 2020 году. Стратегия "Возрождения" будет направлена на усиление позиций в Московской области.
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