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«Сургутнефтегаз»: дивдоходность «префов» за 2018 год может достичь почти 19%
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«Сургутнефтегаз»: дивдоходность «префов» за 2018 год может достичь почти 19% 

Прайм 41 минуту назад
Сложившаяся макроэкономическая конъюнктура выглядит исключительно благоприятной с точки зрения прибыли Сургутнефтегаза, поддержку которой, помимо восстановления нефтяных цен, оказывает доход от курсовых разниц на значительный денежный баланс компании (40,6 млрд долл.). Рубль ослаб на 16% с начала года и на 6% с конца 1п18, в то время как цена на нефть в июле–августе держится примерно на уровнях 1п18.
В случае сохранения таких трендов они могут оказать существенно позитивное влияние на финансовые показатели Сургутнефтегаза во втором полугодии. По нашим оценкам, если до конца года рубль останется на текущем уровне в 66,80, а средняя цена нефти Urals во 2п18 составит 71 долл. /барр., то по итогам 2018 г. дивидендная доходность привилегированных акций Сургутнефтегаза может достичь рекордных для российского нефтегазового сектора 18,6% (6,80 руб. в дивидендах на акцию).
Несмотря на достаточно позитивную динамику в последнее время, потенциал роста акций, как мы считаем, не исчерпан. В нынешних макроэкономических условиях данная бумага остается нашим фаворитом в секторе. Исходя из нашей оценки прогнозной цены акций на 12-месячном горизонте (0,66 долл.), предполагающей полную доходность в 30%, в отношении привилегированных акций Сургутнефтегаза мы подтверждаем рекомендацию Покупать.
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