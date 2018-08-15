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Бумаги компаний РФ в Лондоне торгуются в плюсе
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Бумаги компаний РФ в Лондоне торгуются в основном в плюсе 

Прайм 49 минут назад
Фото: globallookpress.com
Бумаги российских компаний в среду торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном в "зеленой зоне", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.28 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,62% — до 6,39 доллара, "Лукойла" — на 0,02%, до 66,97 доллара, "Новатэка" — росла на 0,35%, до 157,45 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,42% — до 4,24 доллара, "Газпром нефти" — на 1,7%, до 25,38 доллара.
Стоимость бумаг ВТБ поднималась на 1,43% — до 1,35 доллара, Сбербанка — на 0,17%, до 11,88 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивались в цене на 0,67%, до 18,08 доллара.
Расписки "Норникеля" дешевели на 0,74% — до 16,44 доллара, "Северстали" — росли в стоимости на 0,1%, до 15,44 доллара, НЛМК — на 0,06%, до 23,2 доллара.
Бумаги "Магнита" прибавляли в цене 0,48% — до 15,07 доллара, "Ленты" — дорожали на 1,1%, до 4,6 доллара. Стоимость расписок АФК "Система" росла на 0,68% — до 2,52 доллара.
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