На 260 рублей больше: на Дону установили новый прожиточный минимум

От прожиточного минимума зависит размер социальных пособий, выплат и других видов материальной поддержки

Правительство Ростовской области установило новый размер прожиточного минимума. Раньше он составлял 9554 рубля на душу населения, теперь — 9816 рублей.

— Для трудоспособного населения в месяц необходимо минимум 10 412 рублей (10138 — в I квартале 2018), для пенсионеров — 7 941 рубль (раньше — 7731), для детей — 10 413 рублей (против 10111 рублей в I квартале 2018), — следует из документа, опубликованного на портале правовой информации 14 августа. От прожиточного минимума зависит размер социальных пособий, выплат и других видов материальной поддержки для малоимущих семей в Ростовской области. В начале августа мы рассказали о новых пошлинах на загранпаспорта и о том, какие продукты подорожают.