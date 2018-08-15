«Аэрофлот» начнет получать первые экземпляры МС-21 в первом квартале 2020 года

Лизинговая компания предоставит воздушные суда в аренду на 12 лет с возможностью продления договора.

Национальный авиаперевозчик «Аэрофлот» готов выкупить акции у несогласных с лизингом 50 самолетов МС-21 акционеров. Об этом в компании заявили по итогам заседания совета директоров. Сообщается, что всего будет выкуплено 817 тыс. 796 акций на общую сумму 7 млрд 039 млн 735 тыс. рублей. пропорционально заявленным акционерами требованиям, сообщает ТАСС

Ранее сообщалось, что лизинговая компания «Авиакапитал-сервис», дочернее предприятие госкорпорации «Ростех» , предоставит «Аэрофлоту» в операционный лизинг 50 самолетов МС-21-300 сроком до 2026 года. Общая сумма лизинговых платежей и резервов на техническое обслуживание лайнеров составит более пяти млрд долларов.

Первый самолет должен поступить в распоряжение авиакомпании в первом квартале 2020 года. Поставки завершаться в 2026 году.