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«Аэрофлот» начнет получать первые экземпляры МС-21 в первом квартале 2020 года
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«Аэрофлот» начнет получать первые экземпляры МС-21 в первом квартале 2020 года 

ТК «Звезда» 10 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Лизинговая компания предоставит воздушные суда в аренду на 12 лет с возможностью продления договора.
Национальный авиаперевозчик «Аэрофлот» готов выкупить акции у несогласных с лизингом 50 самолетов МС-21 акционеров. Об этом в компании заявили по итогам заседания совета директоров. Сообщается, что всего будет выкуплено 817 тыс. 796 акций на общую сумму 7 млрд 039 млн 735 тыс. рублей. пропорционально заявленным акционерами требованиям, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что лизинговая компания «Авиакапитал-сервис», дочернее предприятие госкорпорации «Ростех», предоставит «Аэрофлоту» в операционный лизинг 50 самолетов МС-21-300 сроком до 2026 года. Общая сумма лизинговых платежей и резервов на техническое обслуживание лайнеров составит более пяти млрд долларов.
Первый самолет должен поступить в распоряжение авиакомпании в первом квартале 2020 года. Поставки завершаться в 2026 году.
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