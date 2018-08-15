«Аэрофлот» выкупит акции у несогласных со сделкой по лизингу самолётов МС-21

Компания «Аэрофлот» намерена выкупить акции на 7 млрд руб у миноритариев, не поддержавших сделку по лизингу самолётов МС-21 или не участвовавших в голосовании. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Как уточняется, всего будет выкуплено 47,817 млн акций на общую сумму 7,039 млрд руб.

В пресс-службе отметили, что данное решение было принято на внеочередном заседании совета директоров компании, которое состоялось 14 августа в форме заочного голосования.