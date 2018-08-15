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Рубль: передышка 

Прайм 29 минут назад
Вчера рисковые активы развернулись в сторону роста, что, впрочем, было продиктовано не какими-то конкретными позитивными новостями, а собственной внутренней логикой рынка. В центре внимания вновь оказался турецкий рынок, прежде всего турецкая лира, за день укрепившаяся примерно на 6,5%, тем самым задав тон рынкам и других развивающихся стран. В четверг министр финансов Турции Берат Албайрак проведет телеконференцию с инвесторами. Основной интерес, естественно, будет представлять стратегия выхода из сложившейся ситуации и преодоления текущей рыночной волатильности. На наш взгляд, чем более традиционными будут предложенные меры, тем более позитивно они будут встречены инвестиционным сообществом.
В целом же никаких особо важных экономических новостей вчера не было. Данные о динамике ВВП Германии несколько превзошли ожидания рынка, что оказало временную поддержку евро. Тем не менее по итогам сессии европейская валюта все равно закрылась в отрицательной зоне (-0,6%). Индекс доллара прибавил около 0,4%. Последняя экономическая статистика из Китая немного разочаровала: темпы роста оборота розничной торговли и инвестиций в основной капитал немного замедлились, темпы роста промышленного производства остались на прежнем уровне. Однако, учитывая, что ранее китайские власти объявили о новых мерах по поддержке экономики, вчерашние данные не стали большим сюрпризом.
Тем не менее индекс Шанхайской фондовой биржи закрылся в небольшом минусе, хотя юань немного подорожал. Уменьшение спроса на защитные активы привело к небольшому росту доходностей американских UST и немецких Bunds. Рубль торговался наравне с валютами других развивающихся стран и по итогам сессии укрепился к доллару на 1,8%, до 66,32. Южноафриканский ранд подорожал на 1,2%, мексиканское песо — на 1,3%. Объем торгов в паре доллар/рубль на Московской бирже снизился до 4,0 млрд долл.
В целом мы полагаем, что если турецким властям не удастся внушить инвесторам уверенность в действенности принимаемых ими мер, то в ближайшие недели рыночные настроения, скорее всего, останутся чувствительными к любым негативным новостям.
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