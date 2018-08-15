Brent и просадка на рынках — соблазн для инвесторов

Сегодня: самые хитрые выходят на охоту. Новостной поток в отношении многочисленных угроз (таких как распространение турецкого кризиса на другие развивающиеся рынки, санкции США против ряда стран, замедление роста мировой экономики) немного затих. На российском рынке, который оказался в центре этого урагана, вновь можно ожидать выборочных покупок наиболее привлекательных бумаг. Тем не менее любой рост будет ограничен не самыми радужными перспективами нефтяного рынка: запасы энергоресурсов в США (API) увеличились, а экономические ожидания ухудшились (опережающие индикаторы ОЭСР опустились ниже линии тренда в мае и июне).

Рост в США, снижение в Азии. США (S&P 500 +0.64%, DJIA +0.45%, NASDAQ +0.65%). Азия (Hang Seng —1.53%, Shanghai —1.32%, Nikkei —0.91%). Фьючерсы на S&P 500 (-0.21%), фьючерсы на Brent торгуются на уровне $72.26 за барр. — выше открытия.

Вчера: отскок. В отсутствие новых сообщений об угрозе санкций и торговых войнах (хотя затишье, вероятно, лишь временное) инвесторы предпочли сосредоточить внимание на восстановлении нефтяных цен и стабилизации турецкой лиры.

По итогам дня: цены на нефть Brent (-0.21% до $72.5 за барр.), рубль укрепился к доллару до 66.34, РТС (+2.05%), индекс МосБиржи (-0.12%).