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«Дыра» в капитале Газбанка составила 4,4 млрд руб
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«Дыра» в капитале Газбанка составила 4,4 млрд руб 

Прайм 12 минут назад
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Совокупная разница между величиной обязательств и активов самарского Газбанка, лишившегося лицензии в июле, составила 4,443 миллиарда рублей, говорится в вестнике Банка России.
Активы банка по результатам обследования составили 17,423 миллиарда рублей, обязательства — 21,866 миллиарда рублей.
Центробанк отозвал лицензию у банка с 11 июля в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, в том числе в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Также, по данным регулятора, в результате систематического проведения операций, направленных на сокрытие реального финансового положения и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков, на балансе банка образовался значительный объем проблемных активов.
АСВ выплачивает возмещение вкладчикам банка с 23 июля через Сбербанк. Выплаты идут в 20 регионах, при этом только в Самарской области для выплат в 28 населенных пунктах задействовали около 130 отделений Сбербанка.
По величине активов, согласно данным ЦБ, Газбанк на 1 июля занимал 134-е место в банковской системе РФ.
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