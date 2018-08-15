Грузы возвращаются в порты Каспийского бассейна

Однако темпы роста показателей постепенно снижаются. Так, в январе 2018-го грузооборот портов Каспия вырос на 45,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, и составил 426 тыс. т, а уже в январе — феврале вырос на 58%, до 851,1 тыс. т. За 6 месяцев рост грузооборота портов Каспийского бассейна составил +39,1% к уровню 2017 года. За 7 месяцев нарастили показатели на 38,5% к уровню 2017 года, перевалив 2,8 млн т. Эксперты связывают такой всплеск перевалки с утвержденной в ноябре 2017 года правительством РФ стратегией развития российских морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных подходов к ним в период до 2030 года, а также возвращением ряда грузовладельцев в порты Каспия.

Объем перевалки наливных грузов в январе-июле 2018 г. увеличился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Отметим, что в 2014-2017 гг. перевалка нефтеналивных грузов сокращалась, поэтому можно говорить об «эффекте низкой базы». Так как на Каспийском море объемы перевалки небольшие — всего 4-5 млн т в год, то грузооборот может и в дальнейшем показывать высокую положительную динамику.

Что касается сухогрузов, то и они демонстрируют рост по сравнению с прошлым годом — на 7,8% до 1,6 тыс. т и пока составляют большую долю грузов, перерабатываемых на этом направлении.