Ещё
Грузы возвращаются в порты Каспийского бассейна
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.20
$
66.58
75.40
75.52
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
71.98
–0.50 Золото
1187.80
–0.03 РТС
1079.64
–0.03
Динамика валют
EUR / USD
15.08
1.1321
–0.0338
01.08
1.1660
14.08
09.08
05.08

Грузы возвращаются в порты Каспийского бассейна 

РЖД-Партнер 13 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Однако темпы роста показателей постепенно снижаются. Так, в январе 2018-го грузооборот портов Каспия вырос на 45,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, и составил 426 тыс. т, а уже в январе — феврале вырос на 58%, до 851,1 тыс. т. За 6 месяцев рост грузооборота портов Каспийского бассейна составил +39,1% к уровню 2017 года. За 7 месяцев нарастили показатели на 38,5% к уровню 2017 года, перевалив 2,8 млн т. Эксперты связывают такой всплеск перевалки с утвержденной в ноябре 2017 года правительством РФ стратегией развития российских морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных подходов к ним в период до 2030 года, а также возвращением ряда грузовладельцев в порты Каспия.
Объем перевалки наливных грузов в январе-июле 2018 г. увеличился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Отметим, что в 2014-2017 гг. перевалка нефтеналивных грузов сокращалась, поэтому можно говорить об «эффекте низкой базы». Так как на Каспийском море объемы перевалки небольшие — всего 4-5 млн т в год, то грузооборот может и в дальнейшем показывать высокую положительную динамику.
Что касается сухогрузов, то и они демонстрируют рост по сравнению с прошлым годом — на 7,8% до 1,6 тыс. т и пока составляют большую долю грузов, перерабатываемых на этом направлении.
РЖД-Партнер: последние новости
Акции Аэрофлота на Мосбирже сократили снижение до 1% после падения на 12% в начале дня "Убийца Tesla" из Китая выходит на IPO Грузооборот российских портов Балтийского бассейна за 7 месяцев 2018 года снизился на 1,3%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым лишился Visa и MasterCard251
Поезда под запретом: Россия нашла ответ Украине279
Повторение кризиса 1998 года назвали неизбежным261
Доллар доигрался342
Как Китай забирает Украину за долги4
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение