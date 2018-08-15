Ещё
Названы ИТ-специалисты с самым быстрым ростом зарплат в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.51
$
67.00
75.51
75.98
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
71.68
+0.07 Золото
1187.80
–0.03 РТС
1064.67
–0.70
Динамика валют
EUR / USD
15.08
1.1325
–0.0335
01.08
1.1660
14.08
09.08
05.08

Названы ИТ-специалисты с самым быстрым ростом зарплат в 2018 году 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
Аналитики подсчитали, что средняя медианная зарплата российских ИТ-специалистов в целом выросла на 5,9% — с 85 до 90 тысяч рублей, среднее значение зарплата составила 102 тысячи рублей.
Эксперты указывают, что рост был обеспечен за счет «подтягивания» зарплат, которые были ниже среднего по Москве и Санкт-Петербургу, а также за счет увеличения зарплат, которые были выше среднего по другим городам.
Больше всего зарплаты в ИТ растут в сфере эйчара, разработки, администрирования, дизайна и менеджмента. Падение наблюдается в маркетинге, поддержке и аналитике.
Если посмотреть по регионам, то рост средней медианной зарплаты во всех регионах наблюдается только в разработке, а падение — только в маркетинге.
В разрезе специальностей разработки особенно сильно заметен рост средней медианной зарплаты в игровой разработке (29,3%) и фронтенд (10%).
В разрезе разработчиков по языкам программирования наибольший рост за первое полугодие показали языки мобильной разработки под iOS — Objective-C (25%) и Swift (20%), а также в языке фронтенда — JavaScript (12,5%).
Исследование составлено на основе данных о 8 тысяч зарплат специалистов ИТ-сферы за первое полугодие 2018 года.
RB.ru: последние новости
Акции Xiaomi обвалились ниже уровня IPO SpaceX возглавила рейтинг стартапов по стоимости доли основателей, на втором месте — Airbnb Российский разработчик сервиса для операторов связи Brain4Net привлек $2,5 млн
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта цель «улучшения» пенсионной системы465
Ужин ценой в 23 пенсии4
Поезда под запретом: Россия нашла ответ Украине307
Крым лишился Visa и MasterCard488
Доллар доигрался343
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение