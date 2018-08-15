Названы ИТ-специалисты с самым быстрым ростом зарплат в 2018 году

Аналитики подсчитали, что средняя медианная зарплата российских ИТ-специалистов в целом выросла на 5,9% — с 85 до 90 тысяч рублей, среднее значение зарплата составила 102 тысячи рублей.

Эксперты указывают, что рост был обеспечен за счет «подтягивания» зарплат, которые были ниже среднего по Москве и Санкт-Петербургу, а также за счет увеличения зарплат, которые были выше среднего по другим городам.

Больше всего зарплаты в ИТ растут в сфере эйчара, разработки, администрирования, дизайна и менеджмента. Падение наблюдается в маркетинге, поддержке и аналитике.

Если посмотреть по регионам, то рост средней медианной зарплаты во всех регионах наблюдается только в разработке, а падение — только в маркетинге.

В разрезе специальностей разработки особенно сильно заметен рост средней медианной зарплаты в игровой разработке (29,3%) и фронтенд (10%).

В разрезе разработчиков по языкам программирования наибольший рост за первое полугодие показали языки мобильной разработки под iOS — Objective-C (25%) и Swift (20%), а также в языке фронтенда — JavaScript (12,5%).

Исследование составлено на основе данных о 8 тысяч зарплат специалистов ИТ-сферы за первое полугодие 2018 года.