Денежный рынок: ставка однодневного валютного свопа снизилась

Несмотря на ослабление рубля, давление на ставки вчера было довольно умеренным. Середина и дальний конец кривой процентных свопов по итогам дня сместились вниз на 4–6 бп, тогда как ближний конец поднялся вверх на 3 бп. Между тем 3-месячная ставка MosPrime составила 7,60%. На кривой NDF и кросс-валютных свопов также не было единого направления: ставки на отрезке 1–3 года повысились на 3 бп, а остальные, напротив, снизились на 7–8 бп. Наиболее сильные движения наблюдались в одномесячной ставке NDF и длинных ставках кросс-валютных свопов, которые по итогам дня снизились на 28 бп. Одномесячная ставка NDF вчера опустилась до 6,30%, а длинные ставки кросс-валютных свопов закрылись чуть ниже отметки 7,0%. В то же время 9— и 12-месячная ставки NDF стоят достаточно широко относительно соседних ставок на кривой, торгуясь в настоящий момент на уровне 6,84% и 6,89%.