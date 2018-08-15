В селе Омутинское Тюменской области полицейские провели акцию «Госуслуги — это просто, быстро и удобно!»

Сотрудники миграционного пункта Межмуниципального отдела МВД России «Омутинский» провели информационно-пропагандистскую акцию по популяризации государственных услуг в электронном виде.

В рамках мероприятия граждане смогли получить максимум информации о государственных услугах, предоставляемых миграционным пунктом МО МВД России «Омутинский» и о преимуществах подачи заявления в электронном виде, таких как 30% скидка на оплату госпошлины при подаче заявления через Единый портал государственных услуг. Кроме того, полицейские в очередной раз напомнили жителям села как зарегистрироваться на Портале госуслуг и воспользоваться всеми его возможностями.

Все участники акции получили из рук сотрудников полиции тематические буклеты и листовки.