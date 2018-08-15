Что будет с курсом рубля

Ужесточение американской монетарной политики может отрицательно повлиять на курс российской валюты. Курс ниже 62 рублей за доллар к новому году маловероятен, считают аналитики.

Публикация правительством США законопроекта по новым санкциям в отношении России не впечатлила инвесторов. Никакой конкретики в тексте документа читатели не нашли, а весь негатив в отношении рубля уже выплеснулся на прошлой неделе.

Отечественные экспортеры окажут существенную поддержку российской валюте. Стартует налоговый период, и им придется сконвертировать свою выручку и направить в казну около 1,8 триллиона рублей.

В то же время, нынешний рост стоимости сырья может легко смениться падением. Высокие цены на нефть были продиктованы желанием США прекратить экспорт из Ирана. Однако иранцы за счет скидок заключают долгосрочные контракты с азиатскими странами — а это затруднит американцам экономическую блокаду страны. Если даже образуется некоторый дефицит на рынке, то его легко заполнят Москва и Эр-Рияд, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко

По словам эксперта, стоимость российской валюты к декабрю зависит от двух факторов — стоимости сырья и притока-оттока капитала нерезидентов. Если рост глобальной экономики все же замедлится, а потребление топлива снизится, нефть может подешеветь до 68 долларов за баррель. Прибавив сюда уход иностранцев из российских бумаг (таким может быть ответ на новые санкции) курс валюты достигнет 72 рублей за доллар.