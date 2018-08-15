Есть ли смысл вкладываться в еврооблигации санкционных банков?

Рубль впервые за последнюю неделю приостановил падение и укрепился по отношению к доллару и евро. Об этом сообщает «Интерфакс».

При этом у евро российская валюта отыграла даже больше, чем у доллара США. Первые сделки на Московской бирже прошли в диапазоне 66,94 — 67,12 рубля, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,94 рубля (-85,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро упал до 76,48 рубля (-84,75 копейки). В чем причина? Объясняет независимый аналитик Дмитрий Степанов

Дмитрий Степанов независимый аналитик «Котировка рубля и к доллару и евро очень сильно зависит от того, как евро торгуется относительно доллара. Картина такова, что инвесторы последние несколько месяцев довольно активно продают евро, покупая доллары, потому что учетная ставка ФРС очень высока, в то время как Европейский центральный банк показывает довольно консервативную политику и держит ставки на нулевом уровне. Это некий кэрри-трейд, поэтому доллар постепенно и довольно устойчиво укрепляется против евро. Соответственно, все инвесторы, в том числе в России, сейчас довольно аккуратно покупают европейскую валюту, она просто банально менее доходна. Если рассматривать ситуацию в целом по курсу рубля, прошлая неделя показала сворачивание кэрри-трейда. Курс валют вышел на уровень, при котором кэрри-трейд стал невыгоден для инвесторов, потому что падение рубля стало больше, чем доходность ОФЗ и других государственных бумаг. Инвесторы вышли на рынки, образовался некий вакуум, после этого следует вполне логичная коррекция, поэтому, возможно, что она даже продолжится, рубль может еще несколько укрепиться».

Есть ли смысл вкладываться в еврооблигации санкционных банков или евробонды России, которые уже находятся в обращении и не попадают под новые американские санкции? Цена этих бумаг упала в последние дни, а доходность выросла. С их покупкой стоит повременить, считает генеральный директор инвестиционного партнерства «Ван Дер Блэк» Станислав Машагин:

Станислав Машагин генеральный директор инвестиционного партнерства «Ван Дер Блэк» «Как бы ни казалось, что идея хорошая, покупать их прямо сейчас я бы не рекомендовал. Дело в том, что еще какие-то продажи повлияют на цену, вы можете несколько позже приобрести эти бумаги по более выгодной цене, не все отыграно, как мне кажется. Тут, наверное, надо дождаться конца августа-начала сентября, чтобы принять такое решение. Если уже сейчас доходность устраивает, вы верите в надежность и платежеспособность институтов, то можно их приобретать. Просто можно заработать чуть больше, если бумаги будут и дальше продаваться, хотя это может быть только в случае непосредственного распространения санкций и других проблем, которые могут вызвать также сложность с приобретением этой бумаги. Также необходимо думать о том, чтобы такую облигацию держать лучше у российских брокеров, чтобы избавиться от лишних проблем, связанных с переводом этих бумаг, если санкции все-таки будут введены. Несомненно, это будет проблемой и в США, и в Европе. Если такие бумаги покупать, то держать их надо у тех брокеров, которые не попадают под регулирование».

Укрепление рубля происходило на фоне дешевеющей нефти. По состоянию на 22:00 14 августа, стоимость октябрьских фьючерсов на смесь Brent снижалась почти на 0,3%, до 72 долларов за баррель.