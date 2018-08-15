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«Алроса» опробовала продажу алмазов клиентам в Индии и Китае за рубли
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«Алроса» опробовала продажу алмазов клиентам в Индии и Китае за рубли 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Один из крупнейших мировых производителей алмазов "Алроса" опробовала механизм расчетов с зарубежными клиентами в рублях, проведя сделки с Китаем и Индией, при необходимости готова применять эту схему в дальнейшем, сообщается на сайте компании.
"АК «Алроса»… опробовала механизм расчетов с зарубежными клиентами в российской валюте. В порядке эксперимента соответствующие сделки были проведены с клиентами из Китая и Индии. При необходимости компания готова применять схему расчетов в рублях и в дальнейшем", — говорится в сообщении.
Отмечается, что банковским сопровождением сделки в Китае занимался ВТБ. Китайская компания произвела оплату за товар, приобретенный на аукционе по продаже алмазов специальных размеров (массой более 10,8 карата), который «Алроса» провела в июне этого года в Гонконге. По договоренности с победителем одного из лотов, контракт предусматривал расчет за товар не в долларах, а в рублях. Оплата была произведена через филиал ВТБ в Шанхае.
Кроме того, долгосрочный покупатель «Алросы» из Индии оплатил одну из плановых поставок алмазов по договору в рублях. В этом случае покупатель перевел рублевые средства со своего счета в еще одном российском банке.
"Сложившаяся на международном алмазном рынке практика предусматривает расчеты между продавцами и покупателями алмазного сырья в долларах США. Мы опробировали альтернативную схему расчетов, чтобы понять, насколько она реализуема и какие нюансы необходимо учитывать. Опыт оказался положительным, и мы будем применять его по мере необходимости", − приводятся в сообщении слова члена правления, директора ЕСО «Алроса» Евгения Агуреева.
По словам Агуреева, организация оплаты через зарубежные филиалы российских банков позволяет заметно ускорить и упростить процесс проведения расчетов, поскольку отпадает необходимость использования корреспондентских счетов в других банках. Он также напомнил, что ранее наблюдательный совет «Алросы» поручил менеджменту компании рассмотреть возможность реализации алмазного сырья за рубли.
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