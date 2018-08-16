АЛРОСА провела сделки в рублях с китайскими и индийскими клиентами. Поможет ли это в случае санкций США?

Китайская компания произвела оплату за товар, приобретенный на аукционе по продаже алмазов массой более десяти карат, который АЛРОСА провела в июне в Гонконге. По договоренности с победителем одного из лотов, контракт предусматривал расчет за товар не в долларах, а в рублях. Оплата была сделана через филиал ВТБ в Шанхае.

Кроме того, покупатель из Индии оплатил одну из плановых поставок алмазов так же в российских рублях. Как рассказал директор филиала «Единая сбытовая организация» АЛРОСА Евгений Агуреев , в этом случае покупатель перевел рубли со своего счета в еще одном российском банке:

Евгений Агуреев директор филиала «Единая сбытовая организация» АЛРОСА «Один из наших долгосрочных клиентов осуществил оплату за регулярную товарную продукцию в рублях. Платил со своего открытого счета в дочернем подразделении одного из крупнейших российских банков. Оплата была проведена в короткие сроки, сразу на рублевый счет АЛРОСА в этом банке. Аналогичный подход мы применили уже на китайском рынке, когда клиент осуществил оплату за выигранный товар в рамках аукциона».

С покупателем из Индии более-менее понятно, у него уже были рубли на счету. Возможно, он получил их за какой-то проданный товар в России, а после на эти рубли купил алмазы, это фактически бартер.

А вот откуда китайцы взяли рубли, неизвестно. ВТБ схему сделки не раскрывает. Управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин предполагает, что, скорее всего, существует договоренность между Центробанками России и Китая о расчетах в национальных валютах, а это предполагает наличие какого-то их объема в резервах. В этом случае китайская компания могла вполне купить рубли за юани, минуя доллар. Однако совсем отказаться от доллара в расчетах все равно не получится, говорит Душкин.

Александр Душкин управляющий активами Международного фонда частных инвестиций «Парадокс заключается в том, что во всем мире цены в долларах. Вы можете написать свою стоимость нефти в рублях, но будете постоянно пересчитывать, исходя из того, что происходит с ценами на нефть в долларах. Скорее всего, российские предприятия будут пробовать эту схему, она будет работать со всеми теми странами, с которыми ЦБ заключили между собой определенные соглашения о поставках встречных валют. Да, роль доллара уменьшится до расчетов между этими странами, безусловно. Но каждая из этих стран должна обязательно иметь котировку собственной валюты к доллару США для того, чтобы эти расчеты происходили. В противном случае сделка просто не может произойти, потому что мы не понимаем, какая цена».

То есть для расчетов в национальной валюте сначала необходимо установить кросс-курс пары рубль/юань, что и было сделано.

При этом в пресс-релизе ВТБ сообщается, что «стоимость товара в местной валюте — китайских юанях — осталась на том же уровне, что и при расчетах в долларах США». Для юаня — да, но не для рубля. Получается, что АЛРОСА взяла на себя все издержки из-за падения курса рубля к доллару. Сумма сделки также не раскрывается, но на каждом долларе компания потеряла четыре рубля: в июне, когда заключалась сделка, доллар стоил 63, сейчас, когда произошла оплата, — 67. Именно из-за издержек никто из российских компаний не хочет получать деньги за свой товар в рублях, и все расчеты идут через доллар.