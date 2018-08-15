Суздаль и Гороховец получат гранты от Нового банка развития БРИКС

ВЛАДИМИР, 15 августа. / ТАСС /. Новый банк развития БРИКС предоставит гранты более $42 млн на развитие инфраструктуры Гороховца и Суздаля — городов во Владимирской области, которые стали победителями конкурса «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений», организованного Министерством культуры России . Об этом в среду сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области.

"Сразу два города Владимирской области, Гороховец и Суздаль, получат гранты на масштабные ремонтно— реставрационные работы — $32,55 млн и $9,5 млн соответственно. Оба города стали победителями конкурса «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений», организованного Министерством культуры России. Всего победителями стали девять российских городов, которые также получили гранты", — уточнили в пресс-службе.

Как пояснил ТАСС глава администрации Суздаля Сергей Сахаров , на средства Нового банка развития БРИКС в течение 2019-2022 годов будут реконструированы три здания в центре города, планируется благоустроить территорию вокруг торговых рядов, смонтировать архитектурно-художественную подсветку 22 объектов, преимущественно церквей и монастырей. Кроме того, будут благоустроены набережная, водные объекты и плотины.

"Город получит совершенно другую туристическую привлекательность и станет удобнее для жителей", — отметил Сахаров.

Новый банк развития БРИКС — международная финансовая организация, основанная в 2014 году Россией, Бразилией, Индией, Китаем и ЮАР. Деятельность банка направлена на финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах-членах БРИКС, а также в развивающихся странах.