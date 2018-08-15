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Бурановские бабушки открыли международную акцию «Хоровод мира»
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Бурановские бабушки открыли международную акцию «Хоровод мира» 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Бураново. Удмуртия. Знаменитые на весь мир «Бабушки из Бураново» открыли международную акцию «Хоровод мира». Видео с артистками из Удмуртии появилось на странице фестивального движения «Хороводы России» в соцсети Вконтакте.
Крупномасштабная акция «Хоровод мира» пройдет в среду, 15 августа, в Санкт-Петербурге и 100 городах России и зарубежья.
«Взявшись за руки в хороводах, люди создадут образ гармоничного сосуществования и совместного процветания, образ единства нашей многонациональной и многокультурной страны — России!» — отмечают организаторы.
Стоит отметить, что в 2017 году в хороводе на Дворцовой площади Санкт-Петербурга приняли участие более 3 тыс. человек.
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