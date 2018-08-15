Биржи Китая закрылись снижением на 2% на падении техсектора

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды в основном в минусе, а китайские индексы опустились на 2% за счет технологического сектора, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 2,08% — до 2723,26 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 2,12%, до 1481,82 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 1,55% — до 27323,59 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся при этом на 0,47%, до 6329 пунктов. Корейский индекс KOSPI не торговался в связи с выходным днем в Южной Корее. Во вторник индекс закрылся ростом на 0,47%, до 2258,91 пункта.

Акции китайского техногигата Tencent закрыли торги падением на 3,39% перед публикацией его полугодовой отчетности позднее в среду. Аналитики ожидают снижения выручки отделения онлайн-игр компании. Tencent испытывает проблемы с получением разрешения от китайских регулирующих органов на монетизацию ряда своих игр. Агентство Блумберг в среду сообщило, что Китай заморозил выдачу лицензий на монетизацию, что может негативно сказаться на бизнесе Tencent.

Вслед за Tencent подешевели бумаги и других китайских технологических компаний. Так, акции производителя смартфонов Xiaomi упали в цене на 5,01%, телекоммуникационного гиганта China Tower — на 3,15%, а крупнейшей в стране платформы для чтения онлайн China Literature — на 5,4%.