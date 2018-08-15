«Газпром нефть» должна представить хорошие показатели за 2кв18

В четверг будут опубликованы показатели Газпром нефти за второй квартала 2018 года по МСФО. В тот же день, в 17:00 мск, состоится телефонная конференция с участием менеджмента компании.

В целом мы ожидаем по итогам второго квартала хороших финансовых результатов — на бизнес компании позитивно влияли сравнительно высокие цены на нефть, рост которых опережал индексацию экспортной пошлины при одновременном ослаблении рубля. Эти позитивные факторы были актуальны для всего сектора.

При этом на динамику показателей Газпром нефти, по нашему мнению, оказывал некоторое давление тот факт, что значительная часть выручки приходится на продажу нефтепродуктов, в том числе и в России, а на продажи нефтепродуктов на внутреннем рынке (в рублевом выражении) негативно повлияло ослабление российской валюты.