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Акции Xiaomi обвалились ниже уровня IPO
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Акции Xiaomi обвалились ниже уровня IPO 

RB.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Акции китайской компании Xiaomi 15 августа обвалились в ходе торгов на Гонконгской бирже ниже уровня их IPO. Об этом пишет FT.
Стоимость ценных бумаг Xiaomi упала на 5,5% — до 16,22 гонконгского доллара ($2,2). Однако при первичном размещении акций их стоимость достигала 17 гонконгских долларов.
Помимо Xiaomi, резко обвалилась стоимость ценных бумаг другой китайской компании — оператора сотовых вышек China Tower — до 1,25 гонконгского доллара ($0,16) за бумагу. Компания провела IPO неделю назад, тогда стоимость акции составляла 1,26 гонконгского доллара за штуку.
Эксперты считают, что падение стоимости акций связано с торговой войной между США и Китаем. Кроме того, инвесторы переживают, что США могут частично запретить Xiaomi работать на американском рынке, как это недавно случилось с Huawei и ZTE.
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