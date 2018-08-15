Акции Xiaomi обвалились ниже уровня IPO

Акции китайской компании Xiaomi 15 августа обвалились в ходе торгов на Гонконгской бирже ниже уровня их IPO. Об этом пишет FT.

Стоимость ценных бумаг Xiaomi упала на 5,5% — до 16,22 гонконгского доллара ($2,2). Однако при первичном размещении акций их стоимость достигала 17 гонконгских долларов.

Помимо Xiaomi, резко обвалилась стоимость ценных бумаг другой китайской компании — оператора сотовых вышек China Tower — до 1,25 гонконгского доллара ($0,16) за бумагу. Компания провела IPO неделю назад, тогда стоимость акции составляла 1,26 гонконгского доллара за штуку.

Эксперты считают, что падение стоимости акций связано с торговой войной между США и Китаем. Кроме того, инвесторы переживают, что США могут частично запретить Xiaomi работать на американском рынке, как это недавно случилось с Huawei и ZTE.