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Промпроизводство в России за семь месяцев выросло на 3,1%
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Промпроизводство в России за семь месяцев выросло на 3,1% 

ТАСС 3 часа назад
Фото: News.ru
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Промышленное производство в России в январе — июле 2018 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1%, говорится в материалах Росстата.
При этом в июле промпроизводство выросло на 3,9% к июлю 2017 года, а по сравнению с июнем текущего года снизилось на 0,3%.
В сфере добычи полезных ископаемых за семь месяцев наблюдался рост на 2,1% к аналогичному периоду 2017 года, обрабатывающие производства показали рост на 4,1%, а сектор обеспечения электроэнергией, газом и паром — на 1,9%. В то же время в сфере водоснабжения наблюдалось снижение производства на 1,6%.
В июле 2018 года добыча полезных ископаемых выросла на 3,2% к аналогичному периоду 2017 года, обрабатывающие производства росли на 4,6%, а в сфере снабжения электроэнергией наблюдался рост на 1,8%. В области водоснабжения в июле отмечался рост на 1% год к году, отмечает Росстат.
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