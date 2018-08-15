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Аукцион ОФЗ: прицел на локального инвестора
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Аукцион ОФЗ: прицел на локального инвестора 

Прайм 1 час назад
Несмотря на негативную конъюнктуру рынка, находящегося в ожидании санкций, Минфин все-таки решил не отменять аукционы, урезав объем предложения до 10 млрд руб. (размещаются только короткие 3-летние ОФЗ 25083). Прошедшая неделя оказалась весьма негативной для ОФЗ: доходности вдоль кривой сдвинулись вверх на 45-50 б.п., при этом 10-летние выпуски (например, 26224) ушли выше YTM 8,4%, что уже предполагает некоторую премию за возможные санкции на новые выпуски ОФЗ.
По нашему мнению, длинные ОФЗ с высокой долей нерезидентов (26215, 26212, 26207) сохраняют потенциал для спекулятивного повышения доходностей в случае введения санкций (многие инвесторы в этом случае продадут бумаги, предполагая существенное снижение их ликвидности, поскольку Минфину придется отказаться от доразмещений старых выпусков). Повышение котировок ОФЗ на фоне некоторого восстановления рубля может представлять интерес для открытия спекулятивных коротких позиций.
Предлагаемые ОФЗ 25083 (YTM 8,15%) могут найти спрос лишь с заметной премией ко вторичному рынку (10-15 б.п.), которая позволит получить спред 100-115 б.п. над ставкой RUONIA. Кстати говоря, судя по ее уровню, наблюдается высокий спрос на рублевую ликвидность, что может быть обусловлено удержанием спекулятивных позиций против рубля (за счет валютных свопов).
Несмотря на повышенные ставки МБК, банки не стали сокращать ни объем средств, размещаемый в рамках регулярного депозитного аукциона (2,5 трлн руб.), ни объем вложений в КОБР (1,6 трлн руб.), при этом задолженность по РЕПО с ЦБ и коротким кредитам 312-П остается низкой, а корсчета превышают 2 трлн руб. За прошлую неделю (когда Минфин еще проводил интервенции), согласно факторам ликвидности, заметного оттока ликвидности за счет наличности и бюджетного фактора не наблюдалось.
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