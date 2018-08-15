Самый большой флаг России развернут волонтеры из Богородского

Юноши и девушки из Детского молодежного актива «Богородская юность» станут участниками акции, посвященной Дню государственного флага РФ.

На территории Московского среднего специального училища Олимпийского резерва №1 в районе Восточное Измайлово совместно с отделением «Измайлово» Международного мотоклуба «Ночные волки» и при поддержке префектуры ВАО в среду, 22 августа будет представлен и развернут самый большой флаг Российской Федерации. Его площадь составит 1423 кв. метров.

В акции примут участие жители ВАО разных поколений, национальностей и вероисповедания. Акция подчеркнет единство и целостность нашей страны. Отметим, что участниками мероприятия станут и несколько представителей ДМА «Богородская юность». Торжество будет сопровождаться выступлениями музыкальных групп «Монгол Шуудан», «Декабрь», «DramEcstasy» и других.

По окончании акции для гостей состоится праздничная программа. Перед гостями выступят артисты Восточного округа, ветераны войны и труда.

Начало в 17:00 про адресу: ул. 16-я Парковая, д. 17, с. 2.