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Золото несёт потери
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Золото несёт потери 

News.ru 1 час назад
Котировки золота продолжают нести потери, обвалившись к минимумам начала прошлого года на утренних торгах. После утраты уровня $1190, цена опустилась ниже $1185 и рискует протестировать отметку $1180, которая представляет собой важный рубеж для медведей.
Казалось бы, утрата уровня поддержки $1200, которая произошла в начале этой недели, должна была оживить спрос на подешевевший металл, как минимум, временный. Однако, несмотря на чрезмерную перепроданность, золото по-прежнему не в силах привлечь внимание покупателей. И все из-за стойкости доллара, который обновляет 13-месячные максимумы и продолжает получать поддержку в качестве защитного актива на фоне обостряющихся торговых войн, которые уже выходят на мировой уровень, сказал аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.
Противостояние между США и Китаем временно отошло на задний план, и сейчас все внимание мировых инвесторов направлено на развитие событий вокруг Турции, которая столкнулась с валютным кризисом и вступила в торговую войну с Вашингтоном, повысив тарифы в ответ на действия администрации Трампа.
Главным бенефициаром происходящего является доллар, который остается главным защитным активом в глазах инвесторов, утративших веру в золото. Так что желтому металлу по-прежнему не приходится ждать поддержки со стороны геополитики и остается уповать на широкомасштабную коррекцию «американца». Таковой пока не предвидится, а значит, и говорить о достижении дна котировками золота тоже говорить рано.
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