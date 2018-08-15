Чистый убыток Tallinna Sadam за полугодие составил 2,3 млн евро

Чистый убыток за второй квартал составил 14,1 млн евро, за полугодие 2,3 млн евро, это ниже уровня прошлого года из-за больших расходов на подоходные налоги в связи с крупными выплаченными дивидендами, сообщило предприятие Tallinna Sadam.

Выручка концерна выросла в годовом сравнении во втором квартале на 3,4, а за полугодие на 1,1 процента до 32,8 млн евро и 62,1 млн евро соответственно.

За первое полугодие 2018 года порты Tallinna Sadama обслужили 4,8 млн пассажиров, что на 0,2 процента больше, чем за первое полугодие 2017 года.

Откорректированный показатель EBITDA, то есть прибыль до уплаты налогов выросла во втором квартале до 600 000 млн евр, в сегменте пассажироперевозок это связано с выводом на линию дополнительного парома. За полугодие откорректированный EBITDA снизился на 1 млн евро, за этим кроется снижение доходов по сравнению 2017 годом, когда поступали с уплатой штрафы судоверфей в связи с задержкой передачи новых паромов.

За первое полугодие порты Tallinna Sadam перевалили 10,1 млн тонн грузов и обслужили 4,8 млн пассажиров, в том числе во втором квартале 5,1 млн тонн грузов и 2,9 млн пассажиров. По сравнению с тем же периодом прошлого года грузооборот за полугодие вырос на 1,4 процента, а за второй квартал на 2,5 процента, численность пассажиров в оба указанных периода была на 0,2% больше, чем в те же периоды прошлого года, сообщила компания Tallinna Sadam на биржу.

Концерну Tallinna Sadam принадлежит самый большой на Балтийском море торгово-пассажирский комплекс, концерн наряду с материнской компанией входят дочерние компании TS Laevad и TS Shipping, а также совместное предприятие Green Marine.

Акции Tallinna Sadam котируются на Таллиннской фондовой бирже Nasdaq с 13 июня. Цена акции первичной эмиссии (IPO) по результатам разметки составила 1,7 евро. Во вторник торги по акциям Tallinna Sadama закрылись на цене 1,985 евро.