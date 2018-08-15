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Райффайзенбанк: рубль может заметно укрепиться в конце августа
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Райффайзенбанк: рубль может заметно укрепиться в конце августа 

Банки.ру 1 час назад
Заметное укрепление рубля может произойти в конце августа из-за налогового периода в случае отсутствия негативных новостей на тему санкций против России. Об этом говорится в аналитическом комментарии Райффайзенбанка.
«Принимая во внимание негативную динамику рубля с начала августа, большое число налогоплательщиков, скорее всего, не конвертировали валюту заранее под предстоящую уплату налогов, в ожидании более слабого рубля. Как следствие, в дни, близкие к уплате налогов (НДС, НДПИ 27 августа, налог на прибыль 28 августа в сумме 1,3 триллиона рублей), может произойти заметное укрепление рубля в отсутствие негативных новостей на тему санкций против РФ», — отмечается в обзоре.
По мнению аналитиков, в случае значительного укрепления рубля (курса доллара ниже 65 рублей) вероятно возобновление покупок валюты Центробанком для Минфина. Таким образом, в ближайшие дни могут сложиться интересные условия для покупки долларов за рубли (с целью более 67 рублей за доллар), заключили в Райффайзенбанке.
Российская валюта продолжала активно сдавать позиции в начале недели на фоне укрепления доллара на мировом рынке и снижения нефтяных котировок. Так, в понедельник, 13 августа, курс доллара превысил 68 рублей впервые с 18 апреля 2016 года. Европейская валюта последний раз была выше 78 рублей 11 апреля 2018 года.
Во вторник рубль частично отыграл потери у иностранных валют, но по-прежнему остается под давлением, отмечают эксперты. Так, в среду курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже прибавил 8 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:01 мск 66,42 рубля, курс евро увеличился на 1 копейку, до 75,3 рубля.
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