Италия представляет большую угрозу для европейских банков, чем Турция

Москва, 15 августа — «Вести. Экономика». Европейский центральный банк (ЕЦБ) в пятницу выразил обеспокоенность тем, что продолжающийся валютный кризис в Турции может создать проблемы для европейских банков. Однако реальной проблемой для банковской отрасли региона является Италия и то, что произойдет в этой стране в ближайшие месяцы, сообщает CNBC.

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"Ситуация в Италии… в ближайшие три месяца будет определять картину во всей европейской банковской отрасли на следующие три-пять лет", — считает стратег ABN Amro Том Кинмонт.

Экономика Италии — третья по величине в еврозоне. В настоящее время новое коалиционное правительство страны работает над бюджетом на следующий год. Финансовый план будет тщательно изучен европейскими властями и, что более важно, участниками рынка.

Как сообщали «Вести. Экономика», партии «Лига» и «Движение 5 звезд», сформировавшие коалицию, подвергли критике ограничения Евросоюза на правительственные займы и расходы.

Инвесторы опасаются повышения пенсий и государственных пособий в Италии, учитывая, что страна уже имеет большой государственный долг — второй по величине в еврозоне, около 130% ВВП.

Если участники рынка не одобрят бюджет на 2019 год, который должен быть представлен примерно в октябре, то затраты по займам для Италии, скорее всего, возрастут, что в свою очередь может повлиять на соседние европейские страны. Это может также создать проблемы для европейских банков, которые держат итальянский долг.

Помимо бюджета, есть и другие факторы, которые могут создать проблемы для европейских банков, отметил Кинмонт. Рейтинговые агентства должны обновить свои оценки по Италии в ближайшие недели. Итальянские банки по-прежнему имеют высокий уровень невозвратных кредитов. Из-за неопределенности вокруг политики в Риме все труднее прогнозировать, что может произойти с банками в результате.

Джанкарло Джорджетти, секретарь аппарата правительства и известный представитель ультраправой партии «Лига», заявил в воскресенье, что спекулянты, вероятно, нападут на итальянские финансовые рынки в этом месяце, но у страны есть средства для защиты.

"Я ожидаю нападения [в августе]", — сказал Джорджетти в интервью газете Libero.

"Рынки заполнены голодными спекулятивными фондами, которые выбирают себе жертву и набрасываются, — отметил чиновник. — Летом объемы рынка невелики, можно заложить основу для агрессивных инициатив в отношении стран. Посмотрите на Турцию".

"Если шторм [на рынке] наступит, мы раскроем наш зонт. Италия — большая страна, и она имеет ресурсы для реагирования, отчасти благодаря большому объему частных сбережений", — заявил Джорджетти.