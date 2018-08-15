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Биржевой курс доллара вновь превысил 67 рублей, евро — 76
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Биржевой курс доллара вновь превысил 67 рублей, евро — 76 

Банки.ру 1 час назад
Курс доллара на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду вновь превысил 67 рублей, котировки евро поднялись выше 76-рублевой отметки.
По состоянию на 14:35 мск курс доллара вырос на 87,75 копейки по сравнению с уровнем закрытия торгов во вторник, составив 67,2175 рубля, курс евро повысился на 75,5 копейки до 76,04 рубля.
«Курс доллара США консолидируется ближе к верхней границе диапазона 66,5—67 рублей. Фундаментально российский рубль остается перепроданным, но под натиском негатива он неустойчив, и поиск им следующей равновесной точки в новом более высоком диапазоне 65—68 рублей за доллар может занять какое-то время. Среднесрочное равновесие, по моим оценкам, он может найти в области 66—67 рублей за доллар», — отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.
Продуктовый виджет
В начале валютных торгов среду доллар и евро незначительно укреплялись по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, а официальные курсы валют на четверг были установлены с понижением. Так, официальный курс доллара на 16 августа снизился на 37,63 копейки, составив 66,3772 рубля, курс евро уменьшился на 1,0072 рубля, до 75,2253 рубля.
Между тем аналитики Райффайзенбанка полагают, что в конце августа может произойти заметное укрепление рубля из-за налогового периода в случае отсутствия негативных новостей на тему санкций против России.
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