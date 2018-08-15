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Рубль остается перепроданным
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Рубль остается перепроданным 

Прайм 1 час назад
В среду 15 августа российский рынок акций возобновил снижение. К середине торгов рублевый фондовый индекс Мосбиржи отступил на 1% до 2260 п., долларовый РТС снизился на 1,5% до 1065 п. Индекс гособлигаций RGBI в рамках движения по нисходящей траектории спустился под отметку 135,5 п.
На российском рынке тема санкций отошла на второй план, но теперь сказывается общая негативная ситуация на мировых площадках и низкий аппетит к риску на фоне разворачивающихся торговых войн. Мировые рынки штормит, инвесторы бегут в американский доллар и казначейские облигации США. Индекс доллара США USDX в результате вырос до 96,7 п.
Коммодитиз дешевеют, нефть Brent откатилась назад до $71,8 за баррель. Европейские фондовые индексы под давлением снизились на 0,2%. Евро опустился к доллару США до $1,132. Развивающиеся рынки также лихорадит, MSCI Emerging Markets в минусе на 2,5%.
Курс доллара США консолидируется ближе к верхней границе диапазона 66,5-67 руб. /$. Фундаментально российский рубль остается перепроданным, но под натиском негатива он неустойчив, и поиск им следующей равновесной точки в новом более высоком диапазоне 65-68 руб. /$ может занять какое-то время. Среднесрочное равновесие, по моим оценкам, он может найти в области 66-67 руб. /$.
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