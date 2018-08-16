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Американский производитель пива решил вложиться в марихуану
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Американский производитель пива решил вложиться в марихуану 

Lenta.ru 18 минут назад
Фото: Lenta.ru
Один из крупнейших в США производителей пива ​Constellation Brands решил инвестировать четыре миллиарда долларов в канадскую Canopy Growth — одного из лидеров легального рынка марихуаны в мире. Об этом говорится в совместном заявлении компаний.
Constellation Brands, представляющий на российском рынке пиво Corona, приобретет у Canopy Growth 104,5 миллиона акций, доведя свой пакет до 38 процентов. Согласно договоренностям, в следующие три года американская компания сможет получить контрольный пакет за 3,5 миллиарда долларов. Также пивовар получит право занять четыре кресла в семиместном совете директоров канадской компании, при этом Canopy Growth останется в юрисдикции Канады, с штаб-квартирой в Онтарио.
В январе 2017 года исследовательская группа ArcView Market Research опубликовала отчет, согласно которому жители США и Канады потратили в 2016 году 53,3 миллиарда долларов на приобретение марихуаны, включая легальные покупки в медицинских целях.
Употребление марихуаны в медицинских целях легализовано в ряде европейских стран (Италия, Чехия), а также в 26 штатах США. В других государствах, в частности в Португалии и Австрии, действуют правила, декриминализирующие оборот каннабиса, — допускается его употребление в специальных кафе, выращивание конопли в небольших количествах не преследуется.
30 июля Конституционный суд Грузии легализовал употребление марихуаны в рекреационных целях.
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