Ещё
Constellation Brands вложит $3,8 млрд в производство марихуаны
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.01
$
67.25
75.91
76.25
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
71.89
–0.11 Золото
1186.80
+0.01 РТС
1062.50
+0.07
Динамика валют
EUR / USD
15.08
1.1313
–0.0347
01.08
1.1660
14.08
09.08
05.08

Constellation Brands вложит $3,8 млрд в производство марихуаны 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 15 августа — «Вести. Экономика». Один из крупнейших в мире производителей пива, вина и других спиртных напитков — американская компания Constellation Brands намерена увеличить свою долю в канадском производителе марихуаны Canopy Growth Corp. до 38%.
Constellation Brands вложит в Canopy Growth Corp. 5 млрд канадских долларов ($3,8 млрд). В прошлом году Constellation Brands приобрела 10% в канадской компании, сообщает "Интерфакс".
"За последний год мы лучше узнали рынок марихуаны, поняли великолепные возможности, которые он открывает, и лидирующую позицию Canopy на этом рынке", — заявил глава Constellation Brands Роб Сэндс.
Объем американского рынка законной марихуаны достигнет $25 млрд к 2025 г. Почти 30 американских штатов и округ Колумбия узаконили использование конопли и марихуаны в медицинских целях.
Constellation Brands стала одним из крупнейших дистрибьюторов пива в США в 2013 г. после приобретения у бельгийской Anheuser-Busch InBev NV (AB InBev) прав на продажу пива Corona и ряда других сортов мексиканского пива, а также пивного завода в Пьедрас-Неграс за $5,3 млрд
Вести Экономика: последние новости
JP Morgan: Трамп может попытаться намеренно ослабить доллар в торговой войне Прогноз: нефть заглянет дальше Трампа Отчет Х5 Retail Group: продовольственная розница все еще привлекательна
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы последствия отказа от пенсионной реформы497
Ужин ценой в 23 пенсии29
Доллар доигрался343
Российский рынок жилья ждет адский рост цен458
Повторение кризиса 1998 года назвали неизбежным272
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение