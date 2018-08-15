Constellation Brands вложит $3,8 млрд в производство марихуаны

Москва, 15 августа — «Вести. Экономика». Один из крупнейших в мире производителей пива, вина и других спиртных напитков — американская компания Constellation Brands намерена увеличить свою долю в канадском производителе марихуаны Canopy Growth Corp. до 38%.

Constellation Brands вложит в Canopy Growth Corp. 5 млрд канадских долларов ($3,8 млрд). В прошлом году Constellation Brands приобрела 10% в канадской компании, сообщает "Интерфакс"

"За последний год мы лучше узнали рынок марихуаны, поняли великолепные возможности, которые он открывает, и лидирующую позицию Canopy на этом рынке", — заявил глава Constellation Brands Роб Сэндс.

Объем американского рынка законной марихуаны достигнет $25 млрд к 2025 г. Почти 30 американских штатов и округ Колумбия узаконили использование конопли и марихуаны в медицинских целях.

Constellation Brands стала одним из крупнейших дистрибьюторов пива в США в 2013 г. после приобретения у бельгийской Anheuser-Busch InBev NV (AB InBev) прав на продажу пива Corona и ряда других сортов мексиканского пива, а также пивного завода в Пьедрас-Неграс за $5,3 млрд