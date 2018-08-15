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Аналитики рекомендуют покупать акции «Роснефти»
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Аналитики спрогнозировали рост акций «Роснефти» 

Lenta.ru 59 минут назад
Фото: РИА Новости
В ближайший месяц акции «Роснефти» должны продолжить рост на фоне позитивных финансовых результатов и хорошей дивидендной доходности. Такой прогноз сделали аналитики «Церих Кэпитал Менеджмент», сообщает РБК. Эксперты рекомендуют покупать акции «Роснефти».
В начале августа «Роснефть» опубликовала финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2018 года по МСФО, превзошедшие прогнозы аналитиков. Квартальная выручка компании составила 2,1 триллиона рублей. Чистая прибыль «Роснефти» во втором квартале выросла до 228 миллиардов рублей, за полугодие она увеличилась в четыре раза, до 309 миллиардов рублей, что превысило прогнозы.
Улучшению финансовых результатов компании помог рост цен на нефть, слабый рубль, а также увеличение добычи и переработки нефти в сравнении с первым кварталом 2018 года.
Позитивная отчетность компании помогла ее акциям в августе несколько раз подряд обновить исторический максимум. По данным Московской биржи, дневной пик цены составил 442 руб. за акцию.
Кроме того, совет директоров «Роснефти» одобрил программу выкупа собственных акций на 2 миллиарда долларов. Компания будет выкупать собственные бумаги до 2020 года, что может положительно повлиять на стоимость акций.
Полугодовая прибыль «Роснефти» позволяет ожидать дивиденды за первое полугодие порядка 14,6 рубля на акцию. Дивидендная политика компании предполагает выплату дивидендов в размере 50 процентов от чистой прибыли по МСФО два раза в год.
Акционеры «Роснефти» на годовом собрании утвердили дивиденды за 2017 год в размере 6,65 рубля на акцию. С учетом дивидендов по итогам первого полугодия 2017 года в 3 рубля 83 копейки на акцию суммарные дивиденды «Роснефти» за 2017 год составят 10,48 рубля.
«Роснефть» выплачивает дивиденды из чистой прибыли по МСФО, что делает ее привлекательной дивидендной бумагой, считают аналитики «Церих Кэпитал Менеджмент». Эксперты ждут роста капитализации нефтяной компании в ближайший месяц.
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