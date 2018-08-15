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Объем розничных продаж в США в июле вырос на 0,5% к июню, лучше прогноза
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Объем розничных продаж в США в июле вырос на 0,5% к июню, лучше прогноза 

Прайм 36 минут назад
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в июле в месячном выражении вырос на 0,5%, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 0,2%.
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