Объем розничных продаж в США в июле вырос на 0,5% к июню, лучше прогноза

МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в июле в месячном выражении вырос на 0,5%, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер , ожидали роста показателя на 0,2%.