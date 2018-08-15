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Аналитики советуют покупать акции «Роснефти»
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Аналитики советуют покупать акции «Роснефти» 

Газета.Ru 35 минут назад
"Церих Кэпитал Менеджмент" рекомендует купить акции "Роснефти", передает РБК.
В ближайший месяц бумаги должны продолжить рост благодаря позитивным финансовым результатам и хорошей дивидендной доходности, считают аналитики.
Шестого августа совет директоров «Роснефти» одобрил начало программы выкупа акций, в рамках которой планируется выкупить не более 340 млн акций компании на сумму до $2 млрд, напоминает RNS.
Реализация программы buyback будет осуществляться с даты одобрения программы советом директоров по 31 декабря 2020 года включительно.
Акции, приобретенные в рамках программы buyback, будут находиться на балансе группы «Роснефть».
Ранее компания пояснила, что данная программа будет финансироваться за счет органического свободного денежного потока и продажи непрофильных активов.
"Роснефть" выплачивает дивиденды из чистой прибыли по МСФО, что делает ее привлекательной дивидендной бумагой, считают аналитики «Церих Кэпитал Менеджмент». Эксперты ждут роста капитализации нефтяной компании в ближайший месяц.
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