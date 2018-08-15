Прибыль Tencent во II квартале снизилась впервые за почти 13 лет

Москва, 15 августа — «Вести. Экономика». Китайский технологический гигант Tencent Holdings Ltd во II квартале зафиксировал падение чистой прибыли впервые за почти 13 лет из-за более слабых показателей в сегменте мобильных и компьютерных игр. Об этом сообщает Reuters.

Фото: EPA-EFE/Aleksandar Plavevski

Чистая прибыль Tencent в апреле-июне составила 17,87 млрд юаней ($2,59 млрд), сократившись на 2% в годовом выражении. Это первое снижение прибыли с III квартала 2005 года.

Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, в среднем прогнозировали прибыль в размере 19,67 млрд юаней.

Выручка компании во II квартале составила 73,68 млрд юаней вместо ожидавшихся 77,5 млрд юаней. Рост выручки на 30% в годовом выражении был минимальным со II квартала 2015 года.

Перспективы Tencent омрачаются замедлением в сегменте мобильных игр и опасениями по поводу регуляторных проблем. На этой неделе китайские регуляторы запретили компании продажу игры «Monster Hunter: World», сославшись на «многочисленные жалобы» на ее контент.

Выручка Tencent от мобильных игр в апреле-июне выросла на 19% в годовом выражении, но снизилась на 19% по сравнению с предыдущим кварталом до 17,6 млрд юаней. Хотя число ежедневно активных пользователей (DAU) увеличилось, выручка в расчете на пользователя не выросла.

"В Китае показатель DAU наших игр для смартфонов вырос двузначными темпами в годовом выражении, но монетизация в расчете на пользователя снизилась, поскольку пользователи перешли на немонетизируемые тактические турнирные игры", — говорится в сообщении Tencent.

Выручка от игр для настольных ПК снизилась на 5% в годовом выражении и на 8% по сравнению с I кварталом и составила 12,9 млрд юаней.

Выручка от онлайн-игр, включая смартфоны и ПК, увеличилась на 6% в годовом выражении до 25,2 млрд юаней.

Доходы от онлайн-рекламы на различных сайтах и сервисах Tencent повысились на 39% в годовом выражении до 14,1 млрд юаней.

Число активных пользователей в месяц (monthly active users) мессенджера WeChat, принадлежащего компании, увеличилось на 9,9% в годовом выражении и составило 1,06 млрд

Выручка от «прочего» бизнеса Tencent, включая облачные и платежные сервисы, во II квартале подскочила на 81% до 17,5 млрд юаней.

Как сообщали «Вести. Экономика», Tencent улучшила свои позиции в рейтинге ста самых дорогих брендов в мире — BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2018.

Компания, попавшая в десятку лидеров рейтинга в 2017 году, поднялась с 8-го на 5-е место в рейтинге, опередив Facebook. Стоимость бренда Tencent выросла на 65% по сравнению с прошлым годом до $179 млрд