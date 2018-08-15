У правительства есть аргументы для балансировки цен на бензин

Цены на бензин не будут расти быстрее инфляции

Дело в том, что начальник управления ТЭК Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Махонин заявил, что в России нет предпосылок для роста цен на бензин и другие базовые нефтепродукты выше уровня инфляции в 2019 году.

Впрочем, он отметил, что многое здесь будет зависеть от ситуации на мировом рынке, а также от волатильности уровня цен на нефть, но при современном положении дел в вопросе стоимости нефтепродуктов все стабильно и нет особенных поводов для беспокойства.

Перед нами важное заявление, учитывая, что президент РФ Владимир Путин недавно подписал пакет законов о так называемом налоговом маневре, вследствие которого в течение шести лет будет отменена налоговая пошлина и зеркально поднят НДПИ, т.е. налог на добычу полезных ископаемых. Это означает, что в скором будущем внутренние и внешние цены на нефть в России сравняются.

Это, естественно, вызвало серьезные опасения на внутреннем рынке нефти — достаточно вспомнить, как цены на бензин отреагировали на эту новость, быстро взлетев вверх, что вызвало оперативное вмешательство со стороны правительства РФ

Налоговый маневр серьезно повлияет на внутренний рынок нефтепродуктов

Более того, это вызвало протесты и в союзной нам Белоруссии, экономика которой заточена на получение нефти по внутренним российским ценам, из-за чего налоговый маневр в России может принести Минску миллиардные убытки.

Тема энергетических отношений с Белоруссией — это отдельный разговоры, но если брать внутренний российский рынок, то наше правительство предложило модель «обратного акциза». Эта система будет дотировать некоторые НПЗ для того, чтобы внутренние цены на бензин в России не росли выше инфляции, и чтобы на них не сказывалась отмена экспортной пошлины.

Соответственно, удержание цен на топливо является одной из магистральных задач правительства РФ на грядущие шесть лет, и здесь необходимо обратить внимание на то, что инфляция в России планируется в 2019 году на уровне 4,5-5 процентов.

«В случае каких-то неожиданных мер, правительство РФ может включить ручное управление ценами на нефть в России, и, как показывает практика, подобные меры работают чрезвычайно эффективно», — заключает Юшков.

У правительства РФ есть рычаги влияния на цены на бензин

По словам Игоря Валерьевича, в рамках налогового маневра правительство РФ может попросить российские нефтяные компании сделать какие-то определенные шаги — например, сократить общий объем экспорта топлива на внешний рынок. Это является здесь основной проблемой, поскольку выравнивание цен на внешнем и внутреннем рынках может сделать невыгодным производство топлива в России.

«Половина добываемой нефти в России перерабатывается на внутреннем рынке, а для непосредственного потребления остаются не такие уж и большие объемы «черного золота» — это где-то 90 млн тонн нефти», — резюмирует Юшков.

Таким образом, для сдерживания внутренних цен правительство РФ может в любой момент сократить экспорт нефтепродуктов. Вторым вариантом является увеличение внутренней переработки, причем эти меры вполне можно совершить в комплексе.

«Все это говорит о том, что методы здесь разнообразны, причем они сводятся к замене ценника на АЗС, что может вызвать и другую проблему — некоторые бензозаправки просто закроются, и это также необходимо учитывать», — констатирует Юшков.

Налоговый маневр проводится по плану Минфина

Кроме того, налоговый маневр является фискальным и регулятивным налогом — его фактическая цель заключается в увеличении поступлений в федеральный бюджет и в снижении зависимости России от волатильности цен на нефть на внешнем рынке. Соответственно, все эти последствия в виде роста цен на бензин являются в контексте данных мер вторичными и выводятся, как говорится, на второй план.

«Это следствие того, что у разных отечественных ведомств существуют свои задачи. У Минфина — это наполнение федерального бюджета, у Минэнерго — это увеличение добычи углеводородов, а также балансировка данного процесса с уровнем цен. У ФАС это сдерживание роста цен на топливо, и чтобы в этом вопросе не было каких-либо сговоров», — констатирует Юшков.

Как замечает эксперт, Минфин здесь пролоббировал задачу надежного наполнения федерального бюджета и сформировал в правительстве РФ позицию, что без проведения налогового маневра будет сложно выполнить меры, заложенные в майском указе нашего президента.

Это вообще общий комплекс фискальных решений наряду с повышением НДС, а также пенсионной реформой, которые должны создать новую финансовую реальность в отечественной экономике и стать отправной точкой для дальнейших структурных изменений.

«После того, как Министерство энергетики РФ начало продвигать свои интересы, в правительстве РФ сошлись на том, что налоговый маневр остается, но он будет сглажен путем других мер — например, обратного акциза», — заключает Юшков.

В целом, за стабильность цен на бензин предстоит еще очень серьезная борьба, но это заявление Антимонопольной службы свидетельствует о том, что государственные органы собираются приложить здесь максимальные усилия.