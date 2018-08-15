Tesla, Twitter и Илон Маск

Илон Маск снова распространяет информацию по Tesla. На этот раз он заявил, что ему будет приятно работать с Goldman Sachs и Silver Lake, которые являются одними из лидеров в проведении процедур по выводу компаний с публичного рынка в частный сектор. Склонность Маска распространять важную информацию может привести к печальным последствиям не только для него самого, но и для всей компании.

Из-за действий основателя Tesla совет директоров уже нанял две независимые юридические фирмы. Одна из них Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison занимается урегулированием вопросов Комиссии по ценным бумагам, которая рассматривает публикации Илона Маска в социальных сетях как попытку манипулирования ценой акций компании. Вторая — Latham & Watkins должна будет выступить в роли консультанта по выводу Tesla в частный сектор. Также известно, что несколько крупных акционеров попросили Маска больше не писать в Twitter. Полагаю, что конфликт между Илоном Маском и акционерами обострился, поскольку его неосторожные заявления оказывают слишком сильное давление на компанию и ее партнеров. На этом фон после активного роста 7 августа акции Tesla уже упали на 9%.

Ситуацию не спасает даже новости о том, что совсем недавно государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии рассматривал выкуп Tesla. Однако после многочисленных встреч, продолжавшихся с 2014 года, стороны так не пришли ни к какому заключению. Маск же посчитал, что этот процесс можно рассматривать как Funding Secured. Считаю, что рыночная ситуация вокруг Tesla кардинально поменялась. Сейчас компания находится под одновременным давлением претензий Комиссии по ценным бумагам, общественности, а также внутренних перипетий. Если эта ситуация успешно разрешится, акции Tesla будут стоить $420, в противном случае упадут до $300 — уровня, на котором торговались до публикации последнего квартального отчета.