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Волатильность на биткоине: мужество «быков» или ложный пробой?
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Волатильность на биткоине: мужество «быков» или ложный пробой? 

Прайм 14 минут назад
Фото: Прайм
Во вторник, 14 августа, курс биткоина закрылся небольшим снижением. Продавцы к закрытию дня смогли вернуть курс с $5860 до $6193 (+5,68%). По итогам дня дневная «свеча» закрылась «молотом». Рост котировок начался с азиатской сессии и ускорился на торгах в Европе.
Две разнонаправленные «свечи» с длинными тенями за 13 и 14 августа образовали коридор $5860-6550. Куда цена выйдет из него, в том направлении и движемся дальше.
Рис. 1 Кластерный график. BTCUSD Biffinex
График
Продавцы пытались нивелировать «бычий» сигнал, но на стороне покупателей сегодня находится крупный игрок, который удерживает цену выше $6300. На представленном графике видно, как продавцы штурмовали зону 6270-6300 на свече 3:00 UTC и за тем в течение шести часов не могли проглотить лимитные ордера тайного покупателя.
Покупатели сдались, но цена остается торговаться выше сильной поддержки y $6300, которая поддерживается большим объемом. С 3:00 UTC по последнюю «свечу» продано биткоинов больше, чем куплено на 12109 BTC. Это очень большое значение.
Рис. 2 XBTUSD Bimex
График
Продавцам сегодня нужно очень постараться вернуть курс в зону $6010 (76,4% от роста, с $5860 до $6494). Закрытие часовой «свечи» ниже 6300 зафиксирует ложный пробой трендовой линии. При падении цены ниже $6161, давление на BTC усилится. Часовые и четырехчасовые индикаторы на стороне продавцов.
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