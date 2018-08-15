Росстат: рост промпроизводства в России ускорился в январе-июле до 3,1%

Москва, 15 августа — «Вести. Экономика». Рост промышленного производства в России ускорился в июле до 3,9% в годовом выражении. В июне промпроизводство увеличилось на 2,2%, в мае — на 3,7%, в апреле — на 3,9%, в марте — на 2,8%, в феврале — на 3,2%, в январе — на 2,4%. В целом в январе-июле промпроизводство выросло на 3,1%, сообщает Росстат

В июне Росстат повысил оценку роста промпроизводства за 2017 г. более чем вдвое — с 1% до 2,1%. При этом новая оценка роста промпроизводства в I квартале этого года составляет 2,8% вместо озвученных ранее 1,9%.

С исключением сезонного и календарного факторов промпроизводство выросло в июле на 0,3% после сокращения на 0,5% в июне, роста на 0,6% в мае, 0,3% в апреле, 0,6% в марте, сокращения на 0,1% в феврале и роста на 1,6% в январе.

Промпроизводство в обрабатывающих отраслях увеличилось в июле на 4,6% против 2,2% в июне (в январе-июле — на 4,1%), в добывающих отраслях — на 3,2% против 2,8% в июне (в январе-июле — на 2,1%).

Предприятия по обеспечению электрической энергией, газом и паром увеличили промпроизводство в июле на 1,8% против 1,7% в июне (в январе-июле — на 1,9%).

Добыча нефти выросла в июле на 2,4% в годовом выражении (в январе-июле осталась на уровне показателя в январе-июле 2017 г.), добыча природного газа увеличилась на 5,4% (в январе-июле — на 7%).

Производство автомобильного бензина увеличилось в июле на 3,9% (в январе-июле — на 4%), выпуск легковых автомобилей — на 13,3% (на 18,2%).