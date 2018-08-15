Промпроизводство в США в июле выросло меньше прогноза

Москва, 15 августа — «Вести. Экономика». Промышленное производство в США в июле продемонстрировало умеренный рост. Производство в обрабатывающей промышленности выросло второй месяц подряд, что служит позитивным сигналом для экономического роста, пишет Bloomberg

Фото: EPA/HANDOUT

Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 0,1%, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы США

Опрошенные агентством Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали рост промпроизводства на 0,3%.

Согласно пересмотренным данным, в июне промпроизводство увеличилось на 1%, а не на 0,6%, как сообщалось ранее.

Производство в обрабатывающей промышленности, на которую приходится 75% от общего объема промпроизводства, в июле выросло на 0,3% в соответствии с прогнозом. В июне показатель повысился на 0,8%.

Использование производственных мощностей в США в прошлом месяце осталось на уровне 78,1%. Аналитики ожидали, что показатель вырастет до 78,2%.

Производство автомобилей в июле повысилось на 0,9% после роста на 7,6% в июне и падения на 8,5% в мае. Без учета автомобилей и автозапчастей промышленное производство в июле выросло на 0,1%.

Производство потребительских товаров не изменилось после роста на 0,9% в июне. Выпуск оборудования для бизнеса повысился на 0,8%.

Производство в добывающей промышленности в прошлом месяце снизилось на 0,3% после пяти месяцев роста подряд. Объемы бурения нефтегазовых скважин сократились на 4,3%.

Объем выработки предприятий коммунального сектора в июле уменьшился на 0,5% после сокращения на 0,7% месяцем ранее. Показатель снизился третий месяц подряд.

На долю перерабатывающей промышленности приходится около 12% ВВП США.