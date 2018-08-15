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Промпроизводство в США в июле выросло меньше прогноза
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Промпроизводство в США в июле выросло меньше прогноза 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 15 августа — «Вести. Экономика». Промышленное производство в США в июле продемонстрировало умеренный рост. Производство в обрабатывающей промышленности выросло второй месяц подряд, что служит позитивным сигналом для экономического роста, пишет Bloomberg.
Фото: EPA/HANDOUT
Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 0,1%, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы США.
Опрошенные агентством Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали рост промпроизводства на 0,3%.
Согласно пересмотренным данным, в июне промпроизводство увеличилось на 1%, а не на 0,6%, как сообщалось ранее.
Производство в обрабатывающей промышленности, на которую приходится 75% от общего объема промпроизводства, в июле выросло на 0,3% в соответствии с прогнозом. В июне показатель повысился на 0,8%.
Использование производственных мощностей в США в прошлом месяце осталось на уровне 78,1%. Аналитики ожидали, что показатель вырастет до 78,2%.
Производство автомобилей в июле повысилось на 0,9% после роста на 7,6% в июне и падения на 8,5% в мае. Без учета автомобилей и автозапчастей промышленное производство в июле выросло на 0,1%.
Производство потребительских товаров не изменилось после роста на 0,9% в июне. Выпуск оборудования для бизнеса повысился на 0,8%.
Производство в добывающей промышленности в прошлом месяце снизилось на 0,3% после пяти месяцев роста подряд. Объемы бурения нефтегазовых скважин сократились на 4,3%.
Объем выработки предприятий коммунального сектора в июле уменьшился на 0,5% после сокращения на 0,7% месяцем ранее. Показатель снизился третий месяц подряд.
На долю перерабатывающей промышленности приходится около 12% ВВП США.
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