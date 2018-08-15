Розничные продажи в США в июле выросли сильнее прогнозов

Москва, 15 августа — «Вести. Экономика». Розничные продажи в США в июле выросли сильнее, чем ожидалось, что указывает на продолжение значительного роста потребительских расходов в начале III квартала, пишет Bloomberg

Фото: EPA/LARRY W. SMITH

Розничные продажи в США в июле увеличились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,1%.

Согласно пересмотренным данным, в июне продажи выросли на 0,2%, а не на 0,5%, как сообщалось ранее.

Без учета автомобилей и бензина продажи повысились на 0,6%, тогда как прогноз предполагал увеличение на 0,4%.

Розничные продажи без учета автомобилей, бензина и стройматериалов ("контрольная группа" — показатель, используемый для расчета ВВП США) в прошлом месяце выросли на 0,5% вместо ожидавшегося роста на 0,4%. В июне показатель снизился на 0,1%.

Продажи в 9 из 13 основных категорий розничных товаров продемонстрировали рост в прошлом месяце.

Автодилеры в июле зафиксировали рост продаж на 0,2% после увеличения на 0,1% месяцем ранее.

Продажи автомобильного топлива на АЗС выросли на 0,8%. Цены на бензин в июле снизились на 0,6%.

Продажи мебели в прошлом месяце снизились на 0,5%, в то время как продажи в магазинах стройматериалов не изменились.