Эксперт назвал переход на торговлю в нацвалютах реальным способом ослабить санкции США

МОСКВА, 15 августа. / ТАСС /. Переход на торговлю с иностранными партнерами в национальных валютах позволит России ослабить влияние американских санкций на экономику страны, однако пока он происходит очень медленно. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС выразил эксперт Российского института стратегических исследований Вячеслав Холодков.

"Определенным выходом из сложившейся ситуации [с зависимостью национальных экономик стран мира от доллара] мог бы стать реальный переход в торговле на национальные валюты. Разговоры о переходе на такие расчеты мы ведем уже девять лет. Причем наш Центробанк заключил своповое соглашение с Китайским народным банком на сумму 150 млрд юаней еще осенью 2014 года, — отметил Холодков. — Несмотря на это, только около 10% двусторонней торговли оплачивается в юанях и рублях".

В октябре 2014 года Банк России и Народный банк Китая подписали соглашение о валютном свопе (инструмент, который дает возможность каждой из сторон получить доступ к ликвидности в валюте другой страны, минуя необходимость ее приобретения на валютных рынках). Объем своп-линии составляет 150 млрд юаней ($24,5 млрд).

Эксперт напомнил, что вторая волна санкций, как ожидается, затронет российский государственный долг и банковскую систему. «Естественно, многие банки окажутся перед угрозой сокращения операций или блокирования своих счетов. Так вот, у нас достаточно давно прорабатывается идея выпуска облигаций федерального займа, номинированных в юанях, а не в долларах. Вопрос обсуждается с осени 2016 года, но воз и ныне там», — посетовал Холодков.

По словам аналитика, заменой западного рынка кредитов, облигаций и акций для России может стать китайский, однако пока страна не очень активно использует эту возможность.

Не все осознали

Эксперт согласился с мнением заместителя председателя правительства, министра финансов России Антона Силуанова , который не считает санкции смертельными. «Они действительно не смертельны хотя бы потому, что двусторонняя торговля США и России невелика. В прошлом году она составила всего $23 млрд Поэтому даже полное прекращение этой торговли не будет смертельным ударом для нашей страны», — констатировал он.

Холодков добавил, что Вашингтон уже давно ведет настоящую экономическую войну против России с помощью санкций. «Между тем, пока далеко не во всех российских ведомствах понимают, что мы находимся в состоянии экономической войны, — подчеркнул эксперт. — Из $460 млрд золотовалютных резервов [ЗВР] России 370 млрд держится в иностранной валюте и облигациях, в том числе большая часть в долларах, в первоклассных банках, к которым относятся и американские. Возникает вопрос: а защищены ли эти авуары Центрального банка, которые составляют большую часть наших ЗВР?»

Cенаторы США 2 августа внесли в Конгресс законопроект, который ужесточает антироссийские ограничительные меры. В частности, документ предусматривает «ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов России», ее «олигархов и государственных предприятий», применение «санкций в отношении российского суверенного долга». Также речь идет о «запрете на выдачу лицензий американским гражданам на участие в деятельности, связанной с определенными проектами по добыче нефти в Российской Федерации». Авторы документа характеризуют свою инициативу как «всеобъемлющее законодательство, усиливающее санкционное давление на Россию».