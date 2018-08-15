В июле рост промпроизводства в России ускорился до 3,9%

В июле 2018 года промышленное производство в РФ увеличилось на 3,9% по сравнению с июлем 2017 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В июне производство выросло на 2,2%, в мае — на 3,7%. При этом в апреле показатель показал рост также на 3,9%

По сравнению с предыдущим месяцем т.г. в июле промпроизводство снизилось на 0,3%.

В январе-июле 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. промпроизводство увеличилось на 3,1%.

Аналитики ожидали, что промпроизводства в РФ в июле вырастет всего на 2,5%.

Как сообщалось, Росстат в июне значительно пересчитал данные по промпроизводству за 2017 год и первые месяцы 2018 года, резко увеличив свои оценки. Оценка роста промпроизводства за 2017 год увеличена более чем вдвое — с 1% до 2,1%. Новая оценка роста промпроизводства в первом квартале этого года — 2,8% вместо 1,9%, в апреле — 3,9% вместо 1,3%.

Пересмотренные данные по динамике промпроизводства, опубликованные в июне Росстатом, несомненно, стали приятным сюрпризом — промышленность в одно мгновение из тормоза экономического роста превратилась в его драйвер, но доверие к статистике от таких существенных пересмотров снижается, указывали экономисты, опрошенные "Интерфаксом"

Ожидания экономистов по росту промпроизводства в 2018 году не изменились по сравнению с опросом месяц назад и составляют 2,3%. Минэкономразвития в конце июня после пересмотренных данных Росстата повысило свой прогноз на 2018 год до 2,5% с 1,7%.

Промпроизводство со снятой сезонностью выросло на 0,3%

С исключением сезонного и календарного факторов в июле 2018 года промпроизводство, по расчетам Росстата, увеличилось на 0,3% к предыдущему месяцу после снижения на 0,5% в июне.

В сфере добычи полезных ископаемых в июле объем производства поднялся в годовом выражении на 3,2% после повышения на 2,8% в июне. В обрабатывающих производствах промпроизводство выросло на 4,6% после увеличения на 2,2% месяцем ранее.

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром рост составил 1,8%, в сфере водоснабжения и утилизации отходов зафиксировано повышение на 1%.

В январе-июле в сфере добычи полезных ископаемых производство выросло в годовом выражении на 2,1%, в обработке — на 4,1%, в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром на 1,9%. В сфере водоснабжения и утилизации отходов снижение составило 1,6%.

Выпуск автомобилей увеличился на 18,2%

Производство легковых автомобилей в РФ в январе-июле текущего года увеличилось в годовом выражении на 18,2% — до 878 тыс.

В июле выпуск авто вырос на 13,3% в годовом выражении и снизился на 22,8% по отношению к предыдущему месяцу.

Выпуск автобусов за 7 месяцев подрос на 1,8% — до 13,4 тыс. шт.

Производство грузовиков в январе-июле выросло на 3,9% и составило 82,7 тыс. машин.

Производство мяса выросло на 11%

В январе-июле производство мяса, включая субпродукты, увеличилось на 11,1% по отношению к аналогичному периоду прошлому году и составило 1,5 млн тонн.

Выпуск мяса птицы поднялся на 2% — до 2,8 млн тонн.

За январь-июль было произведено 1,3 млн тонн колбасных изделий, что на 0,5% больше, чем годом ранее.

Выпуск нерафинированного подсолнечного масла снизился на 0,9% — до 2,7 млн тонн.

Производство рыбы и рыбных продуктов сократилось на 4,1% — до 2,4 млн тонн.

Производство сыра поднялось на 5,5% — до 462 тыс. тонн.