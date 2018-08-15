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Рост промпроизводства в РФ в июле ускорился до 3,9% с июньских 2,2%
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Рост промпроизводства в РФ в июле ускорился до 3,9% с июньских 2,2% 

Прайм 2 часа назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Промышленное производство в РФ в июле ускорило рост в годовом выражении до 3,9% с июньских 2,2%, по итогам семи месяцев он составил 3,1%, сообщил в среду Росстат.
В месячном выражении спад промпроизводства в июле составил 0,3% после спада на 0,2% в июне. С исключением сезонного и календарного факторов в июле наблюдается рост на 0,3% после спада на 0,5% в июне.
Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, который был приведен в докладе министерства в начале июля, рост российской промышленности в 2018 году составит 2,5%, в 2019 году замедлится до 2,1%, но далее, в перспективе до 2024 года, вновь перейдет на траекторию ускорения.
По итогам 2017 года объем промпроизводства в РФ, согласно данным Росстата, вырос на 2,1%.
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