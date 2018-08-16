Ещё
Рост промышленного производства в РФ в июле ускорился до 3,9%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.34
76.30
76.59
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
70.77
+0.08 Золото
1177.90
+0.33 РТС
1055.24
+0.60
Динамика валют
EUR / USD
16.08
1.1384
–0.0201
02.08
1.1585
15.08
10.08
06.08

Рост промышленного производства в РФ в июле ускорился до 3,9% 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Индекс промышленного производства в июле этого года по сравнению с июлем прошлого составил 103,9%. Соответственно, производство выросло на 3,9%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
В июне промышленность выросла на 2,2% в годовом сравнении, в мае — на 3,7%, в апреле — на 3,9%, в марте — на 2,8%, в феврале — на 3,2%, в январе — на 2,4%. В целом с начала года рост промышленного производства составил 3,1%.
В сфере добычи полезных ископаемых за семь месяцев наблюдался рост на 2,1% к аналогичному периоду 2017 года, обрабатывающие производства продемонстрировали рост на 4,1%, а производство электроэнергии, газа и пара — на 1,9%.
Российская Газета: последние новости
Что будет с рублем в конце года: Названы два сценария Курс рубля в августе не покинет апрельские рамки Инвесторы избавляются от турецких активов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль, дай миллиард: Лукашенко выбивает новый кредит39
Россия спрятала госдолг США89
На помощь рублю придут налоги64
Россия перестала снижать долю в госдолге США4
Как Сорос предсказал России сущий ад1
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение