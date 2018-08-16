Рост промышленного производства в РФ в июле ускорился до 3,9%

Индекс промышленного производства в июле этого года по сравнению с июлем прошлого составил 103,9%. Соответственно, производство выросло на 3,9%. Об этом свидетельствуют данные Росстата

В июне промышленность выросла на 2,2% в годовом сравнении, в мае — на 3,7%, в апреле — на 3,9%, в марте — на 2,8%, в феврале — на 3,2%, в январе — на 2,4%. В целом с начала года рост промышленного производства составил 3,1%.

В сфере добычи полезных ископаемых за семь месяцев наблюдался рост на 2,1% к аналогичному периоду 2017 года, обрабатывающие производства продемонстрировали рост на 4,1%, а производство электроэнергии, газа и пара — на 1,9%.