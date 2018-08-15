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Недельная инфляция в РФ осталась на нулевом уровне
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Недельная инфляция в РФ осталась на нулевом уровне 

Прайм 2 часа назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Инфляция в РФ с 7 по 13 августа четвертую неделю подряд оставалась на нулевом уровне, с начала года потребительские цены выросли на 2,3%, сообщает Росстат.
В текущем году недельная инфляция почти все время держалась на уровне 0,1%. Две недели (с 26 июня по 2 июля и с 3 по 9 июля) и более длительный период — с 1 по 9 января — она была на уровне 0,2%. В периоды с 23 по 29 января, с 20 по 26 февраля, с 5 по 9 июня и три недели подряд, с 17 июля по 6 августа, инфляция была нулевой.
За прошедшую неделю пшено подорожало на 1%, свинина, куры, колбасы, сосиски и сардельки — на 0,3-0,4%. Одновременно сахар-песок подешевел на 0,6%, мороженая рыба, куриные яйца и гречневая крупа — на 0,2-0,3%.
Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2,3%, при этом картофель и морковь стали дешевле на 4%, огурцы и помидоры — на 3,8% и 3,1% соответственно.
Цены на автомобильный бензин снизились на 0,1%, на дизельное топливо — практически не изменились.
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