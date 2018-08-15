Как сэкономить в «Пятерочке»: 5 советов для покупателей

Мы все время ищем способы сэкономить, и особенно актуальным такое желание становится на фоне сообщений о падении рубля, росте инфляции и новых санкциях. Итак, сегодня рассказываем, как извлечь максимальную выгоду из посещения магазинов «Пятерочка».

Отслеживание акций

Оплачивайте покупки баллами

Ходите за покупками вместе с детьми

Пользуйтесь спецпредложением для пенсионеров

Ищите «просрочку»

1. Отслеживайте акции

Каждую неделю «Пятерочка» устраивает акции на сотни популярных товаров. Скидки в размере от 9 до 50% на эти товары действуют со вторника по понедельник следующей недели. Узнать о новых акциях всегда можно на сайте магазина, в каталогах на кассе или через мобильное приложение. Имейте в виду: часто скидки предоставляются только при покупке двух или трех акционных товаров — на ценниках в этих случаях можно найти пометки 2+1 или 3+1.

Если акция закончилась, а желтый ценник с товара не сняли, на кассе вам все равно должны предоставить скидку: ценник — это публичная оферта, а нарушать закон продавец не вправе.

2. Оплачивайте покупки баллами

Если у вас уже есть «Выручай-карта», то вы в курсе, что покупки в «Пятерочке» можно оплачивать баллами. Они копятся на карте в зависимости от суммы, которую вы оставляете в магазине.

Так, при единовременной покупке на сумму до 555 рублей за каждые 20 рублей в чеке начисляется 1 балл (за 3 дня до и 3 дня после дня рождения — 10 баллов). При покупке на большую сумму количество баллов растет вдвое быстрее: 1 балл вы получите за каждые 10 рублей (имениннику начислят 5 баллов).

А для обладателей карты «Пятерочка» от «Почта банка» условия будут самыми выгодными: за каждые 20 рублей в чеке будет начисляться 3 балла (если вы потратили не более 555 рублей) или 2 балла (если сумма покупки превышает 555 рублей).

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Действительны баллы в течение одного года, а оплатить ими можно до 100% покупок. При этом 10 баллов будут равняться одному рублю. Надо отметить, что баллами не получится заплатить за сигареты, лотерейные билеты и алкоголь, который продается по сниженной цене.

Если такой полезной карты еще нет в вашем кошельке, ее можно купить на кассе за 25 рублей, а при покупке на сумму 555 рублей «Выручай-карту» вам выдадут бесплатно. А еще вы можете оформить ее в мобильном приложении или получить карту «Пятерочка» в ближайшем отделении «Почта банка».

3. Ходите за покупками вместе с детьми

С 9 до 17 часов по средам в магазинах сети покупателям с детьми до 12 лет предоставляют 10%-ную скидку (обратите внимание: скидка не может превышать 500 рублей). Кстати, свидетельство о рождении ребенка с собой можно не брать: продавцы определяют возраст посетителей магазина «на глазок». Предложение распространяется на все виды товаров, кроме товаров по акции, алкогольных напитков и табачной продукции.

Обладатели «Выручай-карты» также могут вступить в «Детский клуб». В рамках этой программы беременные покупательницы и родители детей до 11 лет получают дополнительные баллы за покупки каждый день, а также повышенные бонусы в день рождения ребенка.

4. Пользуйтесь спецпредложением для пенсионеров

«Пятерочка» предоставляет 5%-ную скидку пенсионерам при предъявлении удостоверения каждый день и скидку в 10% с 9 до 13 часов по понедельникам. Как и в предыдущем случае, скидки не действуют на акционные товары, сигареты и крепкие напитки.

5. Ищите «просрочку»

Иногда на полках попадаются товары с истекшим сроком годности. Так вот, если купить просроченный продукт, директор по свежести (а он есть в каждом магазине сети) вернет вам деньги, а в подарок предложит такой же товар, только свежий.

Ранее ИА «В городе N» рассказывало читателям всю правду об «экономичных» бытовых приборах.

По материалам sravni.ru. Фото: hilook.ru, kabarlar.org, hjenglish.com, psm7.com, zdraveda.ru